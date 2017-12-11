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سياسة|المملكة المغربية

حزب العدالة والتنمية المغربي ينتخب سعد الدين العثماني أمينا عاما

سعد الدين العثماني أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية المغربي
سعد الدين العثماني أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية المغربي
11/12/2017

انتُخب رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني الأحد أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الحاكم في المغرب منذ 2011.

 انتخب حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية للولاية الثانية على التوالي سعد الدين العثماني الذي يشغل منصب الوزير الأول في الحكومة الحالية أمينا عاما للحزب خلفا لعبد الإله بن كيران.

العثماني (61 عاما) انتخب في هذا المنصب أثناء مؤتمر للحزب، بحسب ما أعلن في موقعه على الإنترنت.

وقال بيان لأمانة الحزب إن "سعد الدين العثماني انتخب أمينا عاما لحزب المصباح (رمز الحزب) خلفا للأستاذ عبد الإله بن كيران".

وأضاف البيان أن العثماني الذي انتخب خلال المؤتمر الوطني الثامن للحزب حصل على "1006 من الأصوات من أصل 1943 صوتا… أي بنسبة 51.8 %، في حين حصل منافسه رئيس فريق الحزب بمجلس النواب المغربي إدريس الأزمي الإدريسي على 912 صوتا في حين تم إبطال25 صوتا".

وبذلك يعود العثماني وهو طبيب نفساني وحائز على دبلوم في علوم الشريعة، إلى المنصب الذي كان تولاه بين 2004 و2008 وهي فترة كان قد أسهم خلالها في تلميع صورة الحزب الإسلامي.

لكن تعيينه في مارس/آذار 2017 على رأس الحكومة بعد إقالة بنكيران وتنازلاته من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، أثارت تململا في صفوف حزبه.

وبالنظر لنتيجة الانتخابات فقد تولى الحزب القليل من الوزارات المهمة بعد أن قبل العثماني التخلي عن وزارات استراتيجية لأحزاب مقربة من القصر الملكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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