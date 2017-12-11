ثلاث نساء يطالبن الكونغرس بالتحقيق مع ترمب لتحرشه بهن

دعت ثلاث نساء ممن اتهمن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسوء السلوك الجنسي (الإثنين) إلى مثوله للتحقيق في الكونغرس.

وظهرت هؤلاء النساء، اللاتي تكشفت اتهاماتهن في بادئ الأمر قبل أكثر من عام أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016، في مؤتمر صحفي مشترك وفي مقابلة تليفزيونية، فيما تنخرط الولايات المتحدة في نقاش وطني حول الانتهاكات والتحرشات الجنسية التي تركز على رجال بارزين في عالم السياسة وهوليود والإعلام.

وكانت مؤسسة "بريف نيو فيلم"، التي أصدرت الشهر الماضي فيلما وثائقيا بعنوان "16 سيدة ودونالد ترمب" يرصد مزاعم السيدات بشأن التحرش الجنسي، قد نظمت المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح (الإثنين).

وقالت راشل كروكس، إن ترمب قام بتقبيلها رغما عنها عام 2005 عندما كانت تعمل في ترمب تاور في نيويورك، وأضافت "إذا كان لديهم الاستعداد للتحقيق مع السيناتور فرانكين فأظن أن الأمر لا يكون منصفا إلا إذا قاموا بذات الشيء مع ترمب".

يذكر أن ترمب نفى مرارا هذه الادعاءات من جانب زهاء 15 امرأة.

وشجب البيت الأبيض مجددا هذه الادعاءات واصفا الأمر بأنه تم تسويته بفوزه في الانتخابات.

وأعربت هؤلاء النساء عن اعتقادهن بأنه يتعين على ترمب الاستقالة، ومن بينهن سامثا هولفاي -التي حكت بالتفصيل سلوك ترمب تجاه المتنافسات في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، وجيسيكا ليدز التي قالت إن ترمب تحرش بها وهما على متن طائرة في أواخر سبعينات القرن الماضي.

وأضافت كروكس "أظن أنه يجب أن يستقيل لكن لا أظن أنه سيفعل ذلك، ولهذا أعتقد أن تحقيقا من جانب الكونغرس هو أفضل شيء يمكننا أن نأمل فيه".

كما أضافت أنهن قد صدمن بانتخاب ترمب رئيسا رغم الاتهامات، لكنهن تقدمن مجددا، وهو ما منح التركيز من جديد على القضية.

وقالت ليدز "في بعض قطاعات مجتمعنا يجري محاسبة أشخاص عن سلوك مرفوض، لكن رئيسنا لا يتم حسابه".

من جهته قال المخرج السينمائي روبرت جرينوولد، الذي استضاف النساء الثلاث معا، إن الحوار الثقافي قد تغير خلال العام الأخير مما أثار الحاجة إلى لفت الانتباه مجددا إلى الاتهامات ضد الرئيس.

وقالت هولفاي "دعونا نحاول الجولة الثانية. المناخ بات مختلفا. دعونا نحاول مرة أخرى".

وكان فرانكين واحدا من ثلاثة نواب أعلنوا استقالاتهم الأسبوع الماضي وسط اتهامات بسوء السلوك الجنسي.