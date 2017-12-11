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سياسة

بوتين يأمر ببدء سحب القوات الروسية من سوريا

بوتين وبشار خلال لقاء سابق بينهما
بوتين وبشار خلال لقاء سابق بينهما
11/12/2017

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظهر الاثنين إلى مطار القاهرة وكان في استقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد زيارة مفاجئة قام بها إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن بوتين والسيسي سيجريان مباحثات حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ودفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفي مجال الطاقة.

من ناحية أخرى قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مفاجئة إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية، في زيارة إلى سوريا تعد الأولى من نوعها، وكان في استقباله فيها رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفكين.

وقالت وكالات أنباء السورية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره السوري ، إنه يريد العمل مع إيران وتركيا لبدء عملية سلام سورية.

ونُقل عن بوتين قوله للأسد أيضا إنه يأمل أن يكون بالإمكان بدء عمل المؤتمر السوري للحوار الوطني وإنه سيبحث الأمر خلال اجتماعاته المقبلة مع رئيسي مصر وتركيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن روسيا ستحتفظ بقاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية وعلى منشأة بحرية في طرطوس "بشكل دائم" رغم قرار ببدء سحب بعض قواتها من سوريا.

وأمر بوتين القوات الروسية في سوريا بالبدء في الانسحاب قائلا إنه بعد حملة عسكرية دامت عامين "أنجزت موسكو ودمشق مهمة تدمير تنظيم الدولة ".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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