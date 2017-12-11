بوتين: أي قرار بشأن القدس قبل التفاوض "عديم الجدوى"

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الاثنين) في القاهرة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية فورا للتفاوض حول كل القضايا "بما فيها وضع القدس".

كما شهد توقيع عقد إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر.

وكان بوتين وصل إلى القاهرة ظهرا عقب زيارة مفاجئة إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا أمر خلالها بسحب الجزء الأكبر من القوة العسكرية الروسية في هذا البلد.

وقال بوتين إنه يرى "ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشر حول كل القضايا المتنازع عليها، بما فيها وضع القدس" وفقا لترجمة فورية رسمية إلى العربية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي عقد إثر جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين في قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة).

وأضاف بوتين، موضحا موقفه "لابد من اتفاقات (للسلام) عادلة وطويلة المدى تحقق مصالح" الطرفين مشددا على أن موسكو تعتبر "كل ما يستبق نتائج المفاوضات (بين الطرفين) عديم الجدوى".

من جهته قال السيسي إن محادثاته مع الرئيس الروسي تطرقت إلى الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس "وما لتلك التطورات من آثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة".

وتابع "أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شهد بوتين والسيسي توقيع عقد إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية في مصر.

ويقضي العقد الذي وقعه وزير الكهرباء المصري محمد شاكر ومدير شركة روساتوم إليكسي ليخانتشيف، بإنشاء محطة تضم أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميغاوات وتتكلف نحو 30 مليار دولار وسيتم تدبير معظم التكلفة، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، من خلال قرض ميسّر تقدمه روسيا إلى مصر بقيمة 25 مليار دولار.

ومن المتوقع، وفقا لـ"تاس" أن ينتهي المشروع في 2028-2029.

وبدأت مصر في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة إلا أنها علقتها بعد كارثة تشرنوبيل النووية في العام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتطرقت المحادثات بين الرئيسين الروسي والمصري إلى المطلب المصري باستئناف رحلات الطيران الروسية المباشرة إلى مصر التي تم تعليقها عقب تحطم طائرة ركاب روسية بعيد إقلاعها من شرم الشيخ في 31 من تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وكان تنظيم الدولة تبنى إسقاط هذه الطائرة الذي أسفر عن مصرع 224 شخصا كانوا على متنها غالبيتهم العظمي من السياح الروس.

وفي هذا الشأن، قال بوتين إن "الاجهزة الأمنية الروسية قالت إنها بشكل عام مستعدة لبدء تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وموسكو وسنحتاج إلى توقيع بروتوكول بين الحكومتين (بهذا الصدد) وسنحاول توقيعه في أقرب وقت".