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سياسة|الولايات المتحدة

انفجار بوسط نيويورك يخلف جرحى واعتقال مشتبه به

ضباط الشرطة يقفون بالقرب من محطة الحافلات بعد أنباء عن وقوع انفجار في مدينة نيويورك
ضباط الشرطة يقفون بالقرب من محطة الحافلات بعد أنباء عن وقوع انفجار في مدينة نيويورك
11/12/2017

أعلنت شرطة نيويورك في – تغريدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر" -(الاثنين) أنها تتعامل مع أنباء عن انفجار مجهول المصدر في وسط مانهاتن.

وأضافت الشرطة أنه جرى إخلاء بعض خطوط قطار الأنفاق وسط أنباء عن إصابة عدة أشخاص بجروح، واعتقال مشتبه به في الحادث الذي وقع في أحد أكثر مراكز النقل في المدينة ازدحاما ساعة الذروة الصباحية.

ونقلت قناة (دبليو.ايه.بي.سي) التلفزيونية المحلية عن مصادر من شرطة نيويورك قولها إنه يحتمل أن تكون قنبلة انفجرت في إحدى الأنابيب في ممر تحت الأرض في محطة بورت أوثوريتي.

وذكر تلفزيون (دبليو.بي.آي.إكس) نقلا عن مصادر أن رجلا "ربما يحمل عبوة ناسفة أخرى" اعتقل في محطة مترو الأنفاق.

وقالت مطافئ نيويورك إنها تتعامل مع حادثة عند محطة بورت أوثوريتي للحافلات وسط مانهاتن، بالقرب من الشارع 42 على الجادة الثامنة، وفي مكان ليس بعيدا عن ساحة تايمز سكوير.

وقال رئيس بلدية نيويورك إن الانفجار الذي هز محطة بورت أوثوريتي في مانهاتن بنيويورك (الاثنين) "محاولة هجوم إرهابي".

وأفاد رئيس البلدية بيل دي بلاسيو بأنه لا توجد وقائع أخرى معروفة وبأن المشتبه به تصرف بمفردة على ما يبدو.

الركاب يغادرون محطة بورت أوثوريتي بعد أنباء عن الانفجار

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد نشرت وسائل إعلام محلية معلومات أولية عن كون الانفجار عملية إرهابية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، وقام بها شخص من بنغلاديش يعيش في الولايات المتحدة منذ عشرين عاما، وأنه كان يحمل قنبلة يدوية الصنع لكنها لم تنفجر بشكل كامل، ما تسبب في إصابة المهاجم قبل اعتقاله.

وأعلن البيت الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانفجار.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + رويترز
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