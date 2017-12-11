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سياسة

البيت الأبيض: الفلسطينيون أضاعوا الفرصة لمناقشة مستقبل المنطقة

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يبدأ جولة في المنطقة منتصف الشهر
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يبدأ جولة في المنطقة منتصف الشهر
11/12/2017

قالت أليسا فراح المتحدثة باسم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الأحد، إنّ "السلطة الفلسطينية أضاعت مجددا فرصة لمناقشة مستقبل المنطقة".

وأضافت في بيان نشرته، على حسابها الرسمي على ( تويتر ) للتعليق على رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقاء بنس احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، "الإدارة الأمريكية لن يردعها عائق أمام جهود إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، دون توضيح.

وقالت إنّ الرئيس ترمب طلب بنفسه من نائبه مايك بنس زيارة منطقة الشرق الأوسط، للتأكيد على التزام واشنطن بالعمل مع شركائها في المنطقة لمكافحة التطرف الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة".

ومن المقرر أن يلتقي مايك بنس بكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجولة التي تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون أول الجاري، وفق البيان.

والسبت، صرح مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجدي الخالدي، أنّ "عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس"، اعتراضا على قرار ترمب بشأن القدس.

كما أفاد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الخميس، بأن بنس "غير مرحب به في فلسطين".

وكان يفترض أن يزور بنس الأراضي الفلسطينية في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، وإضافة إلى الشطر الغربي للقدس، شمل قرار ترمب الشطر الشرقي للمدينة، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقها إليها أي دولة أخرى، وتتعارض مع قرارات المجتمع الدولي.

وأدى القرار إلى موجة إدانات واحتجاجات متواصلة في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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