الاتحاد الأوربي لنتنياهو: لن ندعم قرار ترمب بشأن القدس

رفض وزراء من دول الاتحاد الأوربي، الاثنين، مطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاقتداء بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصل نتنياهو إلى بروكسل ببلجيكا لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي، وقال إن قرار ترمب يجعل السلام في الشرق الأوسط ممكنًا "لأن الاعتراف بالواقع هو جوهر وأساس السلام".

لكن حتى أقرب حلفاء إسرائيل الأوروبيين، مثل جمهورية التشيك، حذروا من أن قرار ترمب يضر بجهود السلام في حين شددت فرنسا على أن وضع القدس لا يمكن الاتفاق عليه سوى في إطار اتفاق نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ورد لوبومير زوراليك وزير خارجية جمهورية التشيك، على أسئلة الصحفيين عن قرار ترمب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قائلاً "أخشى أن ذلك لا يساعدنا بشيء".

وقال نتنياهو، الذي أغضبه سعي الاتحاد الأوربي لروابط أعمال أوثق مع إيران، إن على أوربا أن تقتدي بخطوة ترمب التي أدانها الفلسطينيون والأوربيون.

وأضاف بعد وصوله إلى بروكسل قادما من باريس بعد اجتماع الأحد مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون "آن الأوان أن يعترف الفلسطينيون بالدولة اليهودية وبحقيقة أن لها عاصمة. اسمها القدس".

وقال "أعتقد رغم أننا لم نصل لاتفاق بعد، فإن ذلك سيحدث في المستقبل. أعتقد أن جميع، أو أغلب، الدول الأوربية ستنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل وتتعاون معنا بقوة من أجل الأمن والرخاء والسلام".

وقالت وزارة خارجية جمهورية التشيك الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في دراسة نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما اعتبره الكثيرون في إسرائيل تبنيا لخطوة ترمب.

لكن براغ قالت في وقت لاحق إنها تقبل السيادة الإسرائيلية على القدس الغربية فقط.

وأكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي مجددًا على موقف الاتحاد القائل بأن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967-ومنها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان- ليست جزءًا من الحدود الدولية المعترف بها لإسرائيل.

وقال زوراليك لدى وصوله ونظرائه إلى مأدبة إفطار مع نتنياهو "أنا مقتنع أنه من المستحيل تخفيف حدة التوتر بحل من جانب واحد"، وأضاف "نحن نتحدث عن دولة إسرائيلية لكننا في الوقت نفسه يجب أن نتحدث عن دولة فلسطينية".

من جهته، حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان واشنطن على التقدم بخطط السلام التي وضعها جيسون جرينبلات مبعوث ترمب للشرق الأوسط وجاريد كوشنر زوج ابنه ترمب ومستشاره.

وقال لودريان "ننتظر بالفعل منذ عدة أشهر المبادرة الأمريكية وإن لم تكن هناك خطة وشيكه سيتعين على الاتحاد الأوربي الأخذ بزمام المبادرة".

ويعتقد الاتحاد الأوربي أن من واجبه أن يجعل صوته مسموعا كأكبر مانح للمساعدات للفلسطينيين وأكبر شريك تجاري لإسرائيل حتى وإن كانت حكومات دول الاتحاد تتعاطف بدرجات متباينة مع إسرائيل والفلسطينيين.

ويرى البعض في إسرائيل أن الاتحاد الأوربي متعاطف بشكل مبالغ فيه مع الفلسطينيين لإصراره على ضرورة تمييز المنتجات المصنعة في المستوطنات اليهودية ببطاقات تعريف تنص على أنها مصنعة هناك عند توريدها لأوربا.

ورحبت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بنتنياهو في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للاتحاد الأوربي منذ 22 عاما وقالت إن الاتحاد سيواصل الالتزام" بتوافق دولي" بشأن القدس.

وشددت على التزام الاتحاد بحل الدولتين وأن من مصلحة إسرائيل التوصل لحل دائم للصراع مع الفلسطينيين، وتابعت أن الاتحاد سيكثف جهوده من أجل إحلال السلام وسيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر المقبل.

وأدى قرار ترمب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس إلى اندلاع احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان، ومن المقرر تنظيم مظاهرة تندد بزيارة نتنياهو في وقت لاحق اليوم في بروكسل.