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سياسة

أردوغان: أمريكا شريكة في إراقة الدماء باعترافها بالقدس

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
11/12/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الاثنين) إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل جعل من واشنطن شريكا في العنف.

وأدت تصريحات أردوغان بشأن الخطوة الأمريكية إلى توتر العلاقات الهشة بين تركيا وإسرائيل، اللتين لم تعيدا العلاقات بينهما إلا في العام الماضي، بعد خلاف دبلوماسي استمر ست سنوات.

وجدد الرئيس التركي رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقال إنه غير ملزم لتركيا أو القدس والمسلمين.

وتستضيف إسطنبول الأربعاء قمة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث ملف القدس.

وقال أردوغان، الذي يوجه الانتقادات لإسرائيل على نحو متكرر، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيشعل العنف في المنطقة.

ومثل قرار ترمب الأسبوع الماضي تحولا في السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة طويلا إزاء القدس.

وكان وضع القدس أحد أكبر العقبات أمام التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عقود.

ووصف أردوغان إسرائيل في بداية الأسبوع بأنها "دولة إرهابية" و "دولة غازية"، مما دفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للرد بحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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