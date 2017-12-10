البث الحي
سياسة

ولي عهد أبوظبي: قرار ترمب "طوق نجاة للإرهابيين والمسلحين"

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
10/12/2017

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس يمكن أن يمثل "طوق نجاة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي بدأت خسارة قواعدها في المنطقة".

وعبر ولي العهد في تصريحات إلى وفد من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عن "قلق الإمارات تجاه التأثيرات السلبية للقرار على مستقبل استقرار المنطقة وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن أمله في أن تراجع الإدارة الأمريكية قرار ترمب الذي وصفه بـ"الأحادي المخالف لقرارات الشرعية الدولية" وأن "تعمل بشكل أساسي ومؤثر ومحايد في صياغة مبادئ سلام حقيقي يخدم الجميع ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة".

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الإماراتية
المزيد من سياسة

المقاطعة .. أبعاد وآماد

مسلمو أندونيسيا يدينون تصريحات ماكرون

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)