ولي عهد أبوظبي: قرار ترمب "طوق نجاة للإرهابيين والمسلحين"

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس يمكن أن يمثل "طوق نجاة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي بدأت خسارة قواعدها في المنطقة".

وعبر ولي العهد في تصريحات إلى وفد من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عن "قلق الإمارات تجاه التأثيرات السلبية للقرار على مستقبل استقرار المنطقة وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن أمله في أن تراجع الإدارة الأمريكية قرار ترمب الذي وصفه بـ"الأحادي المخالف لقرارات الشرعية الدولية" وأن "تعمل بشكل أساسي ومؤثر ومحايد في صياغة مبادئ سلام حقيقي يخدم الجميع ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة".