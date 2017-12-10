وزير الدفاع الماليزي: مستعدون للقيام بدورنا حيال القدس

قال وزير الدفاع الماليزي إن القوات المسلحة الماليزية مستعدة دائما للقيام بواجبها فيما يتعلق بقضية القدس، وفقا لما تقرره قيادة البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن الوزير سيري هشام الدين حسين قوله (السبت): "باعتباري وزيرا للدفاع فإنني واثق من أننا سننفذ أي أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الماليزية السلطان محمد الخامس".

جاءت تصريحات وزير الدفاع (السبت) خلال المؤتمر العام لحزب "المنظمة الوطنية للاتحاد الملاوي" (أمنو) وهو أكبر حزب سياسي في ماليزيا، وشريك في الائتلاف الحاكم.

وقال هشام الدين إن خطط الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل تمثل صفعة على وجه العالم الإسلامي بأكمله، على حد تعبيره.