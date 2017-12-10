وزراء الخارجية العرب يرفضون الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة إسرائيل

طالب وزراء خارجية الدول العربية واشنطن بإلغاء قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أنه في حالة انعقاد مستمر لدراسة عدة خطوات بينها إقامة قمة عربية بالأردن.

كما طالب وزراء الخارجية العرب الولايات المتحدة بالانضمام إلى المجتمع الدولي في مطالبتها بإعادة الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها في حرب يونيو/حزيران 1967.

وقالو الوزراء في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد اجتماع طارئ استمر إلى وقت متأخر من ليل السبت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، إن قرار ترمب بشأن القدس يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار.

وأضاف البيان أن الوزراء يؤكدون رفض القرار الأمريكي وإدانته واعتباره قرارًا باطلًا وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

ووصف البيان قرار ترمب بأنه تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام.

وكان ترمب قد أعلن، مساء الأربعاء، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إن السفارة الأمريكية ستنقل إلى المدينة من تل أبيب، وهو القرار الذي يعد تحولا في السياسة الأمريكية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبينما لاقى قرار ترمب ترحيبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإنه أثار تنديدًا دوليًا، ورفضًا واستنكارًا شديدين وموجات غضب من العرب وحلفاء أمريكا حول العالم.

وأصرت خمس دول أوربية في مجلس الأمن على أن السياسة الأمريكية الجديدة غير منسجمة مع القرارات الأممية، وأكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة.

وكان ثمانية من أعضاء المجلس الـ15 طلبوا عقد الاجتماع الطارئ من دون نية للتصويت على أي قرار كون الولايات المتحدة تملك حق الفيتو.

من جهته، أصر ترمب على أن خطوته التي كانت أحد وعوده الانتخابية تمثل بداية "نهج جديد" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها، في حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. ويعد وضع القدس بين أكثر المسائل حساسية في النزاع المستمر منذ عقود.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أنه يرفض مقابلة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الذي سيقوم بجولة في المنطقة هذا الشهر.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ذلك في مؤتمر صحفي في القاهرة سبق اجتماع وزراء الخارجية العرب مضيفًا أن الاتصالات بين المسؤولين الفلسطينيين الآخرين والمسؤولين الأمريكيين أوقفت.

وأكد مجلس وزراء الخارجية في بيانه أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية "التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وطالبت مبادرة السلام العربية التي صدرت في 2002 بإقامة دولة فلسطينية معترف بها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة مقابل الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي تم فيه توزيع البيان ردًا على سؤال عن إمكانية إلغاء مبادر السلام العربية إن العرب إذا حاولوا سحبها "كأنهم يطلقون الرصاص على أنفسهم. لا بديل لها".

وحذر وزراء الخارجية من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل (وهي) القوة القائمة بالاحتلال تغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.

وطالب الوزراء الولايات المتحدة بإلغاء قرارها قائلين في البيان إنهم يعلنون "مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو حزيران العام 1967 عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا لا بديل عنه لإنهاء الصراع".

ودعوا الدول المختلفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدوا أنهم سيسعون لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكد البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، التمسك بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة لن توجد حقا ولن تنشأ التزاما.

وقرر الوزراء العرب إبقاء اجتماعاتهم في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن "لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية" التي ترأس الدورة الحالية للقمة العربية.

وكلف مجلس الجامعة العربية، لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل لجنة من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السياسية لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة أثاره، وتبيان خطورته، وذلك من أجل إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان وتفريغ القدس من سكانها العرب وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين.

كما كلف الأمانة العامة للجامعة بإدارة إطلاق حملة إعلامية دولية تشرح خطورة القرار الأمريكي وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس.

كما دعا المجلس إلى ‏زيادة موارد صندوق القدس والأقصى، مؤكدا التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية خيارا استراتيجيا ودعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال لتحقيق هذا الحل.