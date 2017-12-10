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نتنياهو يهاجم أردوغان في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
10/12/2017

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال نتنياهو إنه لن يتلقى محاضرات من الرئيس التركي بعد أن انتقد الزعيم التركي إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وقال نتنياهو للصحفيين في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي "السيد أردوغان هاجم إسرائيل. لم أعتد على تلقي محاضرات عن الفضيلة من زعيم يقصف قرى الأكراد في بلده تركيا ويسجن الصحفيين ويساعد إيران للالتفاف على العقوبات ويساعد الإرهابيين بما في ذلك في غزة ويقتل الأبرياء".

وأنحى نتنياهو باللائمة على الفلسطينيين في عدم تحقيق السلام، قائلا إنه "عندما يستوعب الفلسطينيون حقيقة أن القدس عاصمة إسرائيل سيتحقق السلام."

وقال إنه "يعرض على السيد عباس الجلوس والتفاوض على السلام".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن " هناك اتصالات سرية عديدة الآن بين إسرائيل ودول في المنطقة لا تربطها علاقات رسمية معنا".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إن بلاده تدعم بشكل كامل حل الدولتين، مضيفا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل" يشكل خطرا على المنطقة ولا يمكننا أن نقبل به".

وقال ماكرون إنه يتعين على إسرائيل إجراء "مبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين" من أجل "الخروج من المأزق الحالي".

وأوضح ماكرون: "يبدو لي أن البدء بتجميد الاستيطان واتخاذ اجراءات ثقة تجاه السلطة الفلسطينية، مبادرات مهمة تحدثنا فيها مع رئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف أن " فرنسا تبقى مقتنعة بأن الحل الوحيد بموجب القانون الدولي والتزاماتنا منذ أمد بعيد، هو إتاحة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأن ذلك يمكن أن يأتي عبر التفاوض. ونحن سندعم بأي حال كل مبادرة في هذا الاتجاه".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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