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سياسة

لبنان يدعو لعقوبات اقتصادية على أمريكا بسبب القدس

وزير خارجية لبنان جبران باسيل
وزير خارجية لبنان جبران باسيل
9/12/2017

قال وزير خارجية لبنان جبران باسيل السبت إنه يجب على الدول العربية النظر في فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة لمنعها من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وقال باسيل في اجتماع لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد القرار الأمريكي "بدءا من الإجراءات الدبلوماسية ومرورا بالتدابير السياسية ووصولا إلى العقوبات الاقتصادية والمالية".

وأضاف باسيل خلال كلمته أنه يجب اتخاذ إجراءات ردعية ضد الولايات المتحدة وأي دولة أخرى تحاول نقل سفارتها إلى القدس.

وذكر باسيل بموقف العراق والسعودية في عام 1981 بوقف المعاملات النفطية مع الولايات المتحدة وتدابير أخرى، ما أجبرها على وقف إجراءات نقل سفارتها إلى القدس، على حد وصفه.

ودعا باسيل إلى "مصالحة عربية عربية أولا" من أجل اتخاذ موقف قوي تجاه قضية القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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