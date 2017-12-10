"كتائب القسّام" تتوعد الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن قصف غزة

توعدت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برد "قاس ومؤلم" على الاحتلال الإسرائيلي بعد التصعيد العسكري الأخير لقوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيان عسكري (الأحد): "إن العدو سيدفع ثمن كسر قواعد الاشتباك مع المقاومة في غزة، وستثبت قادم الأيام للعدو عظيم خطئه وسوء تقديره لإرادة وتصميم المقاومة".

وأضاف البيان أن "دماء شهداء شعبنا ومجاهديه الأبطال لن تذهب هدراً، ولن نفرط فيها، وسيدفع العدو فاتورة حساب عسير على ما اقترف من عدوان وغدر وإجرام بحق شعبنا وأهلنا، وعلى العدو أن يتحسس موضع رأسه".

وتابع البيان "على قادة العدو وصناع القرار لديه أن يدركوا حجم الحماقة التي يديرون بها المواجهة مع المقاومة، ونعدُهم بأننا سنجعلهم يعضّون أصابع الندم على تقديرهم الأرعن لصمت المقاومة وطريقة إدارتها للمعركة".

وأكدت كتائب القسّام على "استمرار معركة المقاومة من أجل القدس مستمرة ساعة بساعة فوق الأرض وتحت الأرض، والآلاف من مجاهدينا يعملون ويعدّون على مدار اللحظة وفي أحلك الظروف تجهيزاً لمعركة تحرير القدس".

وكشفت أن الشهيدين من عناصرها محمد الصفدي ومحمود العطل والذين قضيا في قصف إسرائيلي، فجر السبت، كانا "يقومان بواجبهما الجهادي في أحد أماكن الإعداد التابعة للقسام".

ودعت القسام، الشعب الفلسطيني إلى مواصلة انتفاضته انتصاراً للقدس والأقصى، وتفعيل كل سبل مقاومة الاحتلال ومواجهته "ورفض كل القرارات العدوانية الباطلة التي تعطي للصهاينة حقًا في بلادنا وقدسنا".

واستشهد منذ الجمعة الماضي، 4 فلسطينيين وأصيب المئات خلال المواجهات التي اندلعت في الأراضي الفلسطينية وقصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة.

وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت في ساعة مبكرة من فجر السبت سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، مستهدفة 3 مواقع تابعة لكتائب القسام شرق خانيونس جنوب القطاع، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم اثنين من كتائب القسام.

وأعلن جيش الاحتلال، السبت، لأنه دمر نفقاً "متطورا جدًا" تابعاً لحماس يتسلل لإسرائيل من خانيونس، وفقًا لموقع معاريف الإسرائيلي.