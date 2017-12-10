قمة مصرية فلسطينية لبحث التعامل مع القرار الأمريكي بشأن القدس

أعلنت الرئاسة المصرية (الأحد) أن قمة ثنائية ستجمع (الاثنين) في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

وذلك لبحث سبل التعامل مع القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إن السيسي وجه الدعوة لعباس "لعقد قمة ثنائية تشاورية في القاهرة غداً (الاثنين) لتناول التطورات الخاصة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسبل التعامل مع الأزمة بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الوطنية وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي رام الله، أكدت مصادر في الرئاسة الفلسطينية أن عباس غادر رام الله (الأحد) في طريقه إلى القاهرة بناء على دعوة من السيسي.

وأجرى عباس والسيسي اتصالا هاتفيا (الأحد) حسبما أوردت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية للأنباء.

وقالت وفا إنه "جرى خلال الاتصال استكمال المشاورات حول آخر المستجدات، عقب قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

كما أجرى السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل الاردني، وفق الرئاسة المصرية.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) الماضي الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، غضب الفلسطينيين وانتقادات من الدول العربية.

وكان وزراء الخارجية العرب دعوا في ختام اجتماع طارئ في القاهرة فجر (الأحد) الولايات المتحدة إلى إلغاء قرارها محذرين إياها من أنها "عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام" ودعوا دول العالم أجمع للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنت القدس عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وحاولت العديد من خطط السلام في العقود الماضية حل مسألة تقسيم السيادة أو الإشراف على المواقع المقدسة في القدس.