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شاهد: وفد بحريني يزور إسرائيل للمرة الأولى بشكل علني

10/12/2017

قالت قناة التليفزيون الإسرائيلي الثانية إن وفدًا بحرينيا يضم 24 شخصًا من جمعية "هذه هي البحرين" يزور إسرائيل حاليًا للمرة الأولى بشكل علني.

وبحسب تقرير بثته القناة فإن الزيارة التي تستمر أربعة أيام ليست سياسية وإنما تحقيقا لرسالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن التسامح والتعايش والحوار بين الديانات المختلفة.

وتجول أعضاء الوفد صباح السبت في البلدة القديمة في القدس المحتلة برفقة مراسل القناة.

وقال فضل الجمري أحد أعضاء الوفد البحريني الزائر لإسرائيل من جمعية "هذه هي البحرين" إن ملك البحرين حمله رسالة سلام لجميع أنحاء العالم.

وأضاف الجمري خلال لقائه مع معد التقرير أن الشيعة لا يحملون أي عداء لأي ديانة أو مذهب، على حد قوله.

ووصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الزيارة بأنها "نادرة جدا"؛ كونها تأتي من ممثلين عن دولة عربية لا علاقات دبلوماسية بينها وبين إسرائيل.

واعتبرت الصحيفة أن الزيارة تبدو دليلا على "دفء العلاقات بين إسرائيل والبحرين، الذي أفاد تقرير في وقت سابق من العام الجاري، أنهما على مسار تطبيع العلاقات الدبلوماسية".

وتتزامن زيارة الوفد البحريني مع احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحول العالم على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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