شاهد: مظاهرات ضخمة في الرباط احتجاجا على قرار ترمب بشأن القدس

تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة (الأحد) ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوته لنقل السفارة الأمريكية إليها.

نظم المتظاهرون مسيرة في الشارع الرئيسي بالعاصمة الرباط مرددين شعارات "الشعب يريد تحرير فلسطين و "الموت لإسرائيل عدوة الشعوب مثيرة الحروب" و "جريمة صهيونية بمباركة عربية" و "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وشارك في المسيرة الاحتجاجية ممثلون لكل ألوان الطيف السياسي في المغرب إضافة إلى ممثلين لاتحادات العمال والروابط المهنية، وناشطين في المجتمع المدني.

وقال محمد أوجار وزير العدل المغربي والعضو البارز في المسيرة التي نظمها حزب الاستقلال "المسيرة هي رسالة من الشعب المغربي لتأكيد الموقف المبدئي التاريخي المغربي، ملكا وحكومة وشعبا، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وللتنديد بالقرار الأمريكي الأخير والذي ينسف ويخرق الشرعية الدولية ويهدد كل جهود بناء السلام".

ومن جانبه قال الأكاديمي المغربي المعروف أحمد عبادي الذي شارك في المسيرة أيضا "القدس أرض للمسلمين وهي تسكن قلوبنا وعقولنا ولن نسلمها ولن نستسلم لهذه الضغوط الخارجية التي تريد أن تطرد المسلمين من أرض فلسطين إنما سنبقى إن شاء الله تعالى نبذل جهودنا ودماءنا وأموالنا وكل إمكانياتنا حتى تتحرر القدس وتتحرر فلسطين ويتحرر العالم من بطش الصهاينة".

وأضافت مشاركة في المسيرة تدعى أمينة سبيل "اليوم إحنا جينا من شان نقولوا بصوت واحد: كل المغاربة مع القضية الفلسطينية. كل المغاربة ضد قرار ترمب الساعي إلى تهويد القدس، الساعي لجعل القدس عاصمة لدولة إسرائيل. لا، لا، ثم لا نقولها اليوم، ونقولها كما قلناها دوما".