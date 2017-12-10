البث الحي
سياسة

شاهد: لحظة طعن حارس إسرائيلي بالقدس واعتقال المنفذ

10/12/2017

أُصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة (الأحد) إثر تعرضه للطعن في محطة الباصات المركزية في مدينة القدس الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منفذ الهجوم، بالتزامن مع مواصلة آلاف الفلسطينيين التظاهر والاشتباك مع قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما طعن حارس أمن إسرائيليا بعدما اقترب من جهاز رصد المعادن عند مدخل محطة حافلات رئيسية.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن المنفذ هو شاب فلسطيني قادم من الضفة الغربية، وأنه حاول الفرار إلى شارع يافا في مدينة القدس الغربية قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من اعتقاله.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن حارس أمن إسرائيلي أصيب جراء العملية بجروح خطيرة في الأجزاء العلوية من جسده، مضيفة أن الطعن حدث قرب محطة الباصات المركزية بشارع يافا.

وتشهد شوارع وساحات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة عشرات المظاهرات والاعتصامات احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأصيب عشرات المحتجين الفلسطينيين (الأحد) بحالات اختناق جراء قنابل الغاز، كما أصيب آخر برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مواجهات متفرقة في الضفة والقدس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

المقاطعة .. أبعاد وآماد

مسلمو أندونيسيا يدينون تصريحات ماكرون

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)