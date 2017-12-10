شاهد: لحظة طعن حارس إسرائيلي بالقدس واعتقال المنفذ

أُصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة (الأحد) إثر تعرضه للطعن في محطة الباصات المركزية في مدينة القدس الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منفذ الهجوم، بالتزامن مع مواصلة آلاف الفلسطينيين التظاهر والاشتباك مع قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما طعن حارس أمن إسرائيليا بعدما اقترب من جهاز رصد المعادن عند مدخل محطة حافلات رئيسية.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن المنفذ هو شاب فلسطيني قادم من الضفة الغربية، وأنه حاول الفرار إلى شارع يافا في مدينة القدس الغربية قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من اعتقاله.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن حارس أمن إسرائيلي أصيب جراء العملية بجروح خطيرة في الأجزاء العلوية من جسده، مضيفة أن الطعن حدث قرب محطة الباصات المركزية بشارع يافا.

وتشهد شوارع وساحات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة عشرات المظاهرات والاعتصامات احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأصيب عشرات المحتجين الفلسطينيين (الأحد) بحالات اختناق جراء قنابل الغاز، كما أصيب آخر برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مواجهات متفرقة في الضفة والقدس.