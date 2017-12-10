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سياسة

شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يكشف نفقا أسفل الحدود مع غزة

10/12/2017

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأحد) عن اكتشاف نفق قال إنه يتبع لحركة حماس، جنوب قطاع غزة.

ووافقت الرقابة الإسرائيلية على نشر تقرير عن تدمير النفق. وكانت الرقابة منعت فيما سبق نشر أي تقارير عن أعمال رصد الأنفاق عند المنطقة الحدودية في وسط قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تصريح صحفي اكتشاف النفق الذي قال إنه "اجتاز إلى داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقًا من منطقة خان يونس".

وأضاف:" تم اكتشاف النفق قبل عدة أسابيع من خلال قدرات خاصة تربط تكنولوجيا واستخبارات وقدرات عملياتية حيث تم التحقق فيه ودراسته حتى إحباطه الآن".

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكس المتحدث باسم جيش الاحتلال إن النفق الذي دمر اليوم الأحد كان يمتد مئات الأمتار في الأراضي الإسرائيلية وهو غير مكتمل لكنه يظهر "الجهود الكبيرة التي تبذلها حماس".

ولم يحدد كيف علمت إسرائيل أن حماس هي المسؤولة عن حفر النفق الذي قال إنه يقع على بعد كيلومتر واحد من أقرب تجمع سكني مدني في اسرائيل.

وفي ذات السياق، كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، نقلا عن ناطق آخر بلسان الجيش، لم تسمه أن الجيش فجّر النفق صباح الأحد.

وأضاف: "الجيش وجد أنظمة اتصالات وغيرها ويعتقد أن حماس استثمرت وقتا طويلا في حفره".

وأشار إلى أن الجيش اكتشف النفق في منطقة زراعية، تبعد كيلومتر واحد، عن مجمعات سكنية إسرائيلية مجاورة لمدينة خانيونس (جنوب شرق قطاع غزة).

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف نفقا يتبع لحركة الجهاد الإسلامي في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرب الحدود بين غزة، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا.

المصدر : الأناضول + رويترز
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