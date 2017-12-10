شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يجرّف مقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك برفقة ما يسمى بـ"سلطة الآثار" و"سلطة الطبيعة" الإسرائيليتين.

وشرعت الطواقم الإسرائيلية برفقة قوة عسكرية وشرطية، بأعمال جرف وتسييج وقطع أشجار المقبرة الإسلامية شرقي المسجد الأقصى والتي يعود تاريخها إلى 1400 عام وتضم رفات بعض الصحابة.

وتداولت مواقع إعلامية فلسطينية ومنصات التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يرصد طواقم الاحتلال وهي تقوم بقص أشجار قديمة في المقبرة، والعبث في العديد من المقابر، في انتهاك صريح لحرمة المقابر والأموات.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بوصول تعزيزات من قوات الاحتلال إلى المقبرة، حيث قامت بتدنيس المقابر، بعد اشتداد الجدل بين مقدسيين والطواقم العاملة التابعة للاحتلال في المنطقة.

واستهدف الاحتلال مقبرة باب الرحمة سابقا، واقتطع منها أجزاء مهمة محاذية لسور المسجد الأقصى لصالح إقامة ما يسمى "حديقة وطنية تلمودية"، ويمنع دفن موتى المقدسيين في أجزاء كثيرة من المقبرة، بحجة أنها تابعة لـ"سلطة الطبيعة" الإسرائيلية.

ومقبرة "باب الرحمة" من أقدم مقابر المسلمين في القدس المحتلة، ودُفن فيها عشرات الصحابة والعلماء وأبناء المدينة ومن أبرزهم الصحابي شداد بن أوس، والصحابي عبادة بن الصامت الأنصاري.

ووصل ممثلو الأوقاف الإسلامية إلى المكان لتفقد الأضرار الناتجة عن هذا الاقتحام، حسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة الحاج مصطفى أبو زهرة، قوله إنه "تم تنظيف 90% من المقبرة، وسنعمل بكافة طواقمنا على تنظيف الجزء الذي تعرض اليوم للاعتداء".

وتعرضت المقبرة مؤخرًا لسلسلة اعتداءات إسرائيلية بهدف الاستيلاء عليها، وحاولت "سلطة الآثار" اقتطاع مساحة 40% من أراضيها التي تعتبر الحاضنة الشرقية للمسجد الأقصى، ووضعت أسلاكًا شائكة في جزء منها، تمهيدًا لتحويلها إلى حديقة توراتية.

ويحاول الاحتلال وضع يده على المقبرة بهدف الاستيلاء عليها بالكامل ومحو معالمها الإسلامية وتزييف الحقيقة والتاريخ، وتحويلها إلى مشاريع استيطانية عبر عمليات التجريف والبناء التي تجري بين الفترة والأخرى.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وشهدت على إثرها معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة مواجهات ليلية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت مظاهرات مناهضة لقرار ترمب في عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية.