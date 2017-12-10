شاهد: الآلاف يتظاهرون في كندا ضد قرار ترمب بشأن القدس

تظاهر آلاف الأشخاص، في مدينتي تورنتو ومونتريال الكنديتين، احتجاجًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتجمع المتظاهرون (السبت) في مكان قريب من القنصلية الأمريكية وسط تورنتو، ورفعوا لافتات منددة بقرار ترمب.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى إحلال العدل في فلسطين، وأيّدوا حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته، وأكّدوا بأنّ القدس ستبقى عاصمة لفلسطين.

واتخذت شرطة تورنتو تدابير أمنية مشددة للحفاظ على سلامة التظاهرة التي شارك فيها أشخاص من جنسيات مختلفة.

والأربعاء الماضي، أعلن ترمب، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

ويشمل قرار ترمب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة، لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.