شاهد: آلاف الإندونيسيين يحتجون ضد قرار ترمب بشأن القدس

تظاهر آلاف الأشخاص خارج السفارة الأمريكية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الأحد، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولوح الكثير من المحتجين منهم بلافتات كتب عليها "فلسطين في قلوبنا".

وانضم قادة في إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إلى إدانات عالمية لخطوة ترمب شملت حلفاء غربيين لواشنطن الذين يقولون إن الخطوة ضربة لجهود السلام وتخاطر بتصعيد العنف.

وتظاهر آلاف في دول ذات أغلبية مسلمة في آسيا في الأيام الماضية لإدانة الخطوة الأمريكية.

وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها، بينما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية ويقولون إن خطوة ترمب همشتهم بالكامل.

وقال صهيب الإيمان، زعيم حزب العدالة والرفاهية، وهو حزب إسلامي معارض، نظم المظاهرة، في كلمة للمحتجين إن الشعب الفلسطيني كان من بين أول الشعوب التي اعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945.

وأضاف أن على إندونيسيا أن تبادر بشكل أكبر في "حث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على الرد على الفور بإجراءات سياسية ودبلوماسية أكثر حسما ووضوحا لإنقاذ الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي ومن الولايات المتحدة المتعاونة معه".

وقال للصحفيين إن إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم وعليها أكبر مسؤولية حيال استقلال فلسطين وإدارة القدس، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تتولى بلاده دورا قياديا في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمر.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى يسري: "لقد تسبب ترمب في اضطراب في السلام العالمي. الأمر فظيع".

وغادر وزير الخارجية الإندونيسي متجها إلى الأردن اليوم الأحد للقاء نظيريه الأردني والفلسطيني "للتعبير عن دعم إندونيسيا الكامل لفلسطين".