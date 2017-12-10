شاهد: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الفساد الحكومي

للأسبوع الثاني على التوالي، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، احتجاجًا على الفساد الحكومي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تُجرى معه تحقيقات جنائية بشأن مزاعم باستغلال منصبه.

وقدرت الشرطة أن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في مظاهرات السبت التي جاءت بعد المظاهرة التي شهدتها تل أبيب السبت الماضي والتي أصبحت أكبر الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للفساد عندما شارك فيها ما يقدر بنحو 20 ألف شخص.

وأثارت هذه الاحتجاجات مزاعم فساد ضد نتنياهو الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات، فيما تسير وتيرة التحقيقات مع نتنياهو ببطء ما أدى إلى تزايد الاحتجاجات ضده.

ويُشتبه بتورط نتنياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة 4 فترات، في قضيتين، تنطوي الأولى على تلقي هدايا من رجال أعمال أثرياء، وتتضمن الثانية التفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة يومية منافسة.

وإذا وُجهت لنتنياهو اتهامات فإنه سيتعرض لضغوط شديدة لتقديم استقالته أو قد يدعو لإجراء انتخابات لاختبار ما إذا كان مازال لديه تفويض لحكم البلاد.

وقال حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو في تعليق على فيسبوك إن القائمين بالاحتجاج هم من اليساريين.

ودعا الحزب جميع الإسرائيليين إلى تأييد رئيس وزرائهم مع دفاعه عن إسرائيل في مواجهة انتقادات دولية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وهتف المحتجون في مظاهرات السبت "بيبي عُد الى بيتك"، مخاطبين رئيس الوزراء بلقبه "بيبي"، وقد ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها "لا يمين ولا يسار"، تأكيدًا على أن تظاهرتهم ليست حزبية، كما رفعوا لافتات كُتب عليها "سئمنا من (الساسة) الفاسدين" و"اقضوا على الفساد".

وينفي نتنياهو دائمًا ارتكاب أي خطأ، مؤكدًا أنه يتعرض لحملة يشنها خصومه من السياسيين.