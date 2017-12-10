روحاني: سنستأنف العلاقات مع السعودية إذا قطعت علاقتها مع إسرائيل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية إذا قطعت علاقاتها مع إسرائيل وأوقفت "العدوان على اليمن".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن روحاني قوله في كلمة أمام البرلمان الإيراني: "طهران على استعداد لفتح صفحة جديدة مع الرياض إذا أوقفت قصفها لليمن وقطعت علاقات الصداقة الخاطئة التي تجمعها بالكيان الصهيوني".

وقال :"إيران جاهزة لاستئناف العلاقات، وليس لديها مشكلة مع السعودية في حال تحقق هذان المطلبان".

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي السعودي نمر باقر النمر.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون خلال الشهور الماضية عن تقارب سعودي إسرائيلي غير مسبوق، كان من أبرز مؤشراته ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار إسرائيل سرا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول إن هذه الزيارة جاءت ضمن تنسيق وتقدم مطردين في العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، بينها السعودية، على قاعدة "العداء المشترك" لإيران.

ونقلت الوكالة عن محللين ومسؤولين إسرائيليين قولهم إن هذا التنسيق، لا سيما مع السعودية ودول عربية أخرى، أصبح يظهر بشكل متزايد إلى العلن.