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سياسة

بالرايات الحمراء .. جيش ميانمار يسيطر على قرى لمسلمي الروهينغيا

المئات من قرى مسلمي الروهينغيا في ميانمار تعرضت للحرق على يد قوات الجيش ومتطرفين بوذيين
المئات من قرى مسلمي الروهينغيا في ميانمار تعرضت للحرق على يد قوات الجيش ومتطرفين بوذيين
10/12/2017

رصد سكان محليون من مسلمي الروهينغيا في مدينة بوسيدنغ بإقليم أراكان، غربي ميانمار، قيام قوات من الجيش بوضع رايات حمراء على بعض القرى التي استولت عليها بعد فرار أهلها إلى بنغلاديش.

وحسب ما نشرته وكالة أنباء أراكان (السبت) قال شهود عيان إن الهدف من وضع تلك الرايات، هو تأكيد استيلاء الحكومة على القرى بشكل كامل، مما لا يدع أي مجال لأصحابها للمطالبة بها حين عودتهم.

وفي ذات السياق، قال الناشط الروهينغي أحمد أبو الخير إن هذه الخطوة تمثل استمرارا لمشروع الإحلال النموذجي الذي تمارسه الحكومة الميانمارية لتوطين بوذيي دول الجوار (في تلك المناطق) بعد تهجير المسلمين منها.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، ضمن ما وصفته الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بجرائم تطهير عرقي.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، في 11 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أن إجمالي عدد لاجئي الروهينغيا في مخيمات بنغلاديش بلغ 826 ألف لاجئ، حيث لجأ آلاف منهم قبل احتدام الأزمة في أغسطس.

المصدر : الأناضول
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