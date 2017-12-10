الرئاسة التركية تدين تصريحات نتنياهو بشأن أردوغان

أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن (الأحد) بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف كالن في بيان له، أن "على المسؤولين الإسرائيليين أن ينهوا احتلال الأراضي الفلسطينية بدلا من مهاجمة بلادنا ورئيسنا".

وتابع، أن "من يتوهمون أن يجعلوا مدينة القدس أول قبلة للمسلمين عاصمة لدولة محتلة عبر فرض سياسة الأمر الواقع، يحاولون عبثا".

وشدد البيان على أن "إسرائيل التي تتجاهل القانون الدولي وتحتل أراضي الشعب الفلسطيني وتنتهك قرارات الأمم المتحدة بشكل ممنهج ينبغي أن تُحاسب على أفعالها أولًا".

وأفاد أنه "من غير الممكن الأخذ بعين الاعتبار بادعاءات واتهامات عقلية قتلت آلاف الفلسطينيين الأبرياء، وحولت الأراضي الفلسطينية لسجن مفتوح، من أجل إسكات الشعور بالذنب".

ووصف الرئيس أردوغان، خلال تصريحاته الأخيرة، إسرائيل بـ "دولة احتلال وإرهاب"، لقمعها احتجاجات الفلسطينيين الرافضين للقرار الأمريكي حول القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات هاجم فيها الرئيس التركي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

وإضافة إلى الشطر الغربي للقدس، شمل قرار ترمب الشطر الشرقي للمدينة، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقها إليها أي دولة أخرى، وتتعارض مع قرارات المجتمع الدولي.

وأدى القرار إلى موجة إدانات واحتجاجات متواصلة في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط.