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سياسة

أردوغان: تنفيذ قرار أمريكا بشأن القدس لن يكون سهلا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
10/12/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القرارات التي ستتخذ في الاجتماع المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي ستظهر أن تطبيق قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يكون سهلا

وأعلن متحدث باسم أردوغان يوم الأربعاء أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا عاجلا في تركيا يوم 13 من ديسمبر/كانون الأول لتنسيق الرد على قرار الولايات المتحدة.

وتأسست منظمة التعاون الإسلامي عام 1969 وتضم 57 دولة تقطنها أغلبية مسلمة أو يعيش بها عدد كبير من المسلمين.

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بإقليم سيواس بوسط تركيا الأحد "شرحنا لكل محاورينا أن قرار الولايات المتحدة لا يتسق مع القانون الدولي ولا الدبلوماسية أو الإنسانية". كان أردوغان يشير إلى مكالمات هاتفية مع قادة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس.

وقال أردوغان "بخارطة الطريق التي سنضعها خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، سنظهر أن تنفيذ القرار لن يكون سهلا". وأضاف أن تركيا تعتبر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس باطلا.

وفي بيان صدر بعد اجتماع طارئ في القاهرة السبت وصفت جامعة الدول العربية الإعلان بأنه "خرق خطير للقانون الدولي" وقالت إنها ستسعى إلى قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض التحرك الأمريكي.

وتضم جامعة الدول العربية حاليا 22 عضوا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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