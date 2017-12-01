مقتل 9 في هجوم مسلحين من طالبان على كلية في باكستان

قالت الشرطة الباكستانية ومسؤولون بمستشفى إن مسلحين من حركة طالبان الباكستانية اقتحموا كلية للزراعة بإحدى جامعات باكستان (الجمعة) مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وقال المكتب الصحفي بالجيش إن قوات الشرطة والجيش التي تم استدعاؤها للموقع قتلت كل المهاجمين في كلية الزراعة في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان بعد ساعتين تقريبا من بدء الهجوم.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في رسالة على لسان المتحدث باسمها محمد خراساني إن الحركة استهدفت بؤرة لجهاز المخابرات التابع للجيش.

وقال طاهر خان قائد الشرطة في مدينة بيشاور إن المسلحين وصلوا إلى الكلية وهم يرتدون النقاب.

وأضاف أنهم أطلقوا النار وأصابوا حارسا ثم دخلوا الكلية.

وقال أحد الطلاب المصابين إن المدينة الجامعية عادة ما تتسع لنحو 400 طالب، ولكن معظمهم كانوا قد بدأوا عطلة نهاية أسبوع طويلة ولم يكن متواجدا في المدينة سوى 120 طالبا تقريبا.

وأضاف: "كنا نائمين عندما سمعنا إطلاق النار. استيقظت وفي ثوان كان الجميع يركضون ويصيحون (طالبان هاجمت)".

وقال شهزاد أكبر، المدير في مجمع حياة أباد الطبي، إن ستة أشخاص توفوا بسبب إصاباتهم وتجري معالجة 18 آخرين.

وقال نكباد أفريدي مدير مستشفى خيبر التعليمي إن ثلاثة آخرين توفوا بالمستشفى وإن 17 آخرين يتلقون العلاج فيه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 قتل مسلحون من حركة طالبان الباكستانية 134 طفلا في المدرسة العامة للجيش في بيشاور في إحدى أدمى الهجمات في تاريخ باكستان.