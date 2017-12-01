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مقتل 3 من الموالين لصالح في اشتباكات مع الحوثيين لليوم الثاني

محيط المسجد الذي شهد اشتباكات بين الحوثيين وعناصر من حزب المؤتمر الشعبي
محيط المسجد الذي شهد اشتباكات بين الحوثيين وعناصر من حزب المؤتمر الشعبي
1/12/2017

قال حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إن ثلاثة من الموالين لصالح سقطوا قتلى في اشتباكات استمرت لليوم الثاني مع قوات الحوثي المتحالفة معهم في العاصمة صنعاء.

ويقاتل الفريقان التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في الحرب الأهلية الدائرة باليمن منذ عامين ونصف العام بهدف تمكين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا من إدارة شؤون البلاد.

وجاء في بيان أصدره حزب المؤتمر الشعبي العام الخميس أن ثلاثة حراس قتلوا عندما هاجم الحوثيون منزل العميد طارق صالح ابن شقيق الرئيس السابق مضيفا أنهم حاصروا أيضا منزل هشام شرف عضو الحزب ووزير الخارجية في الحكومة المتمركزة في صنعاء.

وقال البيان إن الحوثيين انتهكوا اتفاق الهدنة وهاجموا مقر إقامة طارق صالح وقتلوا ثلاثة من حراسه وأصابوا ثلاثة آخرين.

وتبرز الاشتباكات مدى تعقد الوضع باليمن، إذ شهد تحالف هادي اقتتالا داخليا أيضا بين مقاتليه وقوات جنوبية مطالبة بالاستقلال تدعمها دولة الإمارات التي هي عنصر رئيسي في التحالف بقيادة السعودية.

وقالت مصادر محلية إن بعض السكان لاذوا بالفرار من مناطق الاقتتال الذي دار بالمدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ واحتدم لساعات لليوم الثاني الخميس.

وكان أربعة من مؤيدي علي عبد الله صالح قد قتلوا عندما اندلع اقتتال يوم الأربعاء في وسط صنعاء بعد أن اقتحم الحوثيون مجمعا يضم مسجد المدينة الرئيسي وأطلقوا قذائف آر.بي.جي وقنابل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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