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سياسة|إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي طعنًا بمنطقة النقب

شرطة الاحتلال الإسرائيلي
شرطة الاحتلال الإسرائيلي
30/11/2017

قتل جندي إسرائيلي، مساء الخميس، جراء تعرضه للطعن، في مدينة "عراد"  بمنطقة النقب.

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا لقي حتفه طعنا في عراد بصحراء النقب.

وأضافت أن منفّذ عملية الطعن لاذ بالفرار، وتبحث الشرطة الإسرائيلية عنه.

وقتل الجندي الإسرائيلي بعد ساعات من استشهاد فلسطيني بعد  إصابته برصاص مستوطن أثناء عمله في أرضه ببلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن الشهيد يدعى محمود أحمد عودة (48 عامًا) من بلدة قصرة جنوب نابلس، واستشهد ظهر الخميس برصاص أحد المستوطنين وهو يعمل داخل أرضه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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