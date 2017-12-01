مفاوض الحكومة السورية ينسحب من محادثات جنيف

قال بشار الجعفري مفاوض الحكومة السورية يوم الجمعة إن وفده سيغادر محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وقد لا يعود الأسبوع القادم.

وألقى الجعفري باللوم على رفض المعارضة أي دور للرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.

وقال الجعفري بعد محادثات صباح الجمعة "بالنسبة لنا كوفد حكومي فقد انتهت جولة المحادثات وسنغادر جنيف غدا. أما دي ميستورا بصفته مبعوثا أمميا فهو يعلن ما يريد" في إشارة إلى وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي لم يدل حتى الآن بأي تعقيب.

وقال الجعفري "ما دام الطرف الآخر يلتزم بخطاب الرياض 2 لن يكون هناك أي تقدم وهم يؤسسون العوائق بشكل طبيعي".

وكان يشير إلى موقف تبناه مندوبو المعارضة السورية في اجتماع في الرياض الأسبوع الماضي، تمسكوا فيه بمطلبهم لاستبعاد الأسد من أي حكومة انتقالية.

وأبلغ الجعفري الصحفيين "نحن نرى أن اللغة التي استخدمت في بيان الرياض 2 عبارة عن شروط مسبقة. لغة بيان الرياض 2 بالنسبة لنا عودة للوراء.. نكوص إلى الوراء… نحن نعتبر بيان الرياض مرفوض جملة وتفصيلا".

وترددت تكهنات في السابق بأن المعارضة قد تخفف من موقفها قبل مفاوضات جنيف بسبب التقدم الذي حققته قوات الحكومة في ساحة المعركة.

وفي بيان ختامي صدر في نهاية جولة المحادثات الشهر الماضي، جددت المعارضة موقفها بأن لا دور للأسد في الانتقال السياسي. وقال البيان "أكد المجتمعون على أن ذلك (الانتقال) لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية".

وتسبب الصراع في سوريا الدائر منذ أكثر من ست سنوات في مقتل مئات الآلاف وأجبر 11 مليون شخص على النزوح من منازلهم. وحتى الآن فشلت كل جولات محادثات السلام السابقة في تحقيق تقدم بسبب مطلب المعارضة لأن يترك الأسد السلطة ورفض الرئيس السوري الرحيل.

وتحت إلحاح الصحفيين في السؤال عما إذا كان وفد الحكومة سيعود إلى جنيف الأسبوع القادم قال الجعفري: "دمشق هي التي ستقرر".

وأضاف قائلا "الإشكالية في هذه الجولة أنها لغمت قبل حدوثها من قبل جماعة الرياض في بيان الرياض 2 .. فاللغة التي كتب بها البيان سنراها نحن كحكومة سورية وكذلك العديد من العواصم خطوة إلى الوراء بدلا من أن تكون تقدما إلى الأمام لأنها تطرح شروطا مسبقة. وفق المبعوث الخاص فلا يجب على أحد أن يطرح شروطا مسبقة".

وتابع قائلا "إذا لغة بيان الرياض كانت مستفزة وغير مسؤولة من الناحية السياسية ولا تناسب تطلعات الشعب السوري فيما يتعلق بهذه المحادثات وما دام الطرف الآخر يلتزم بخطاب الرياض2.. لن يكون هناك أي تقدم".

ورفضت المعارضة، التي عقدت في وقت لاحق محادثات مقتضبة مع مسؤولين من الأمم المتحدة، الاتهام بأنها تسعي لتقويض المحادثات وقالت إنها تسعى إلى حل سياسي.

وقال يحيي العريضي المتحدث باسم المعارضة للصحفيين لدى وصوله "جئنا لهذه الجولة دون شروط مسبقة".

وأضاف قائلا "الآن عدم العودة للمفاوضات هو شرط مسبق في حد ذاته. إنه تعبير أو انعكاس للمسؤولية نحو الشعب الذي يعاني منذ سبع سنوات الآن".

وفي وقت سابق الجمعة قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة إنهم جاءوا إلى جنيف لإجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع حكومة الأسد. وحتى الآن لم يتفاوض الوفدان وجها لوجه في أي محادثات سلام سورية.

ودعا الحريري، في بيان، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على النظام للمشاركة في العملية.

وقال دي ميستورا يوم الخميس إن المحادثات ستستمر حتى 15 ديسمبر كانون الأول لكن وفد الحكومة قد يعود إلى دمشق للتشاور قبل استئناف المحادثات ربما يوم الثلاثاء.