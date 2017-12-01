مستشار ترمب السابق للأمن القومي يعترف بالكذب بشأن الاتصالات مع روسيا

قال ممثلون للادعاء الأمريكي إن مايكل فلين المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترف بالكذب خلال التحقيقات بشأن الاتصالات مع السفير الروسي في واشنطن.

واعترف فلين بأن مسؤولا بارزا في الفريق الانتقالي لترمب طلب منه الاتصال بالمسؤولين الروس خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016، أي قبل تولي ترمب منصب الرئاسة.

ولم يتم الكشف عن هوية المسؤول البارز في الفريق الانتقالي.

ويعد فلين، الجنرال السابق في الجيش الأمريكي، أول مسؤول عمل في إدارة ترمب في البيت الأبيض خلال حكم ترمب يقر بالذنب وبالكذب على مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي" وذلك في التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر الرئيس السابق للإف بي آي.

وأقر فلين بأن تصرفاته كانت "خاطئة" مؤكدا أنه وافق على التعاون مع القضاء.

وكتب في بيان "أقر بأن الأفعال التي اعترفت بها أمام المحكمة تشكل خطأ فادحا" مضيفا أن "اعترافي بالذنب والموافقة على التعاون مع مكتب المدعي الخاص يعكسان قرارا اتخذته بما فيه أفضل مصلحة لعائلتي وبلادنا".

وأضاف "أتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاتي".

وقال أحد محامين البيت الأبيض إن اعتراف فلين بالكذب "لا يحتوي على شيء" يورط الرئيس دونالد ترمب بارتكاب أية مخالفات.

وعمل فلين مستشارا للأمن القومي في إدارة ترمب لمدة 25 يوما.