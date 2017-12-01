شاهد: زلزال بقوة 6 درجات يخلف دمارا في شرق إيران

ضرب زلزال بقوة ست درجات فجر الجمعة، إيران في منطقة واقعة بالقرب من مدينة كرمان شرق البلاد وفق ما ذكر مسؤولون محليون لم يتحدثوا عن سقوط ضحايا.

وسجل مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد نحو 58 كلم شمال شرق كرمان، وتبعته هزة ارتدادية بقوة خمس درجات بعد حوالي عشر دقائق، بحسب المعهد الأمريكي للجيولوجيا.

وتحدث مركز الزلازل التابع لجامعة طهران عن زلزال بقوة 6.1 درجات تلاه زلزالان، الأول بشدة 5.1 درجات والثاني بلغت قوته 4 درجات على بعد 59 كيلومترا شمال كرمان بالقرب من بلدة هجدك.

وقال نائب محافظ كرمان مصطفى موسوي للتلفزيون الحكومي إن الزلزال أدى إلى أضرار في ثماني قرى لكن لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى حتى الآن.

وكان حسين علي مهرابي زاده، المسؤول في وحدة الأزمات بمقاطعة كرمان، صرح للتلفزيون الإيراني في اتصال هاتفي، أنه لم يتم الابلاغ عن أي قتيل في الوقت الراهن، ولكن هناك أضرار في عدد من القرى المأهولة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول محلي آخر قوله إن الطرق المؤدية إلى بعض القرى باتت مسدودة وقد انهارت جدران بعض المباني القديمة، وأرسلت ثماني فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة بمروحية، كما قال مسؤول المنظمة.

وأفادت وكالات الأنباء أن سكان كرمان خرجوا إلى الشوارع فيما سارع البعض إلى محطات الوقود.

وأوقع زلزال ضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران قبل 3 أسابيع 505 قتلى بحسب اخر حصيلة أوردتها السلطات.

وضرب ذلك الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.3 درجات ليل 12 / 13 نوفمبر/تشرين الثاني كامل الواجهة الغربية لإيران، وسقط معظم الضحايا في محافظة كرمنشاه المتاخمة للعراق، كما أدى الزلزال إلى إصابة نحو 12 ألف و380 شخصا بجروح ودمر نحو 30 ألف مسكن بحسب الأرقام الرسمية.