شاهد: بابا الفاتيكان يلتقي لاجئين من الروهينغيا

التقى فرانسيس بابا الفاتيكان مع لاجئين من الروهينغيا على هامش زيارة يقوم بها إلى بنغلاديش التي فر إليها أكثر من 600 ألف منهم من الاضطهاد في ميانمار.

وطالب فرانسيس المنتمين إلى كل الأديان بأن "يفتحوا قلوبهم" ويساعدوا الأقليات المضطهدة ويجمعوا شمل الأسر المقسمة.

وحضر 18 لاجئا من الروهينغيا من المخيمات في كوكس بازار لكي ينضموا إلى مسلمين آخرين وكذلك هندوس وبوذيين ومسيحيين وعمال منظمات خيرية في الحوار الذي يقيمه البابا بين الأديان.

وقال بابا الفاتيكان في كلمة مرتجلة بعد الاجتماع إن "الرب" موجود أيضا في قلوب "الروهينغيا"، مضيفا "باسم كل من اضطهدوكم وآذوكم أطلب منكم الصفح. أناشد قلوبكم الكبيرة أن تمنحنا الصفح الذي ننشده".

وبدا بابا الفاتيكان متجهما فيما أخبره كل فرد من أفراد المجموعة التي شملت 12 رجلا وأربع نساء بينهن فتاتان قصصهم عبر مترجمين في ختام الاجتماع.

وفي أول محطة من جولته، في ميانمار، لم يستخدم بابا الفاتيكان كلمة روهينغيا لوصف اللاجئين، وهي مصطلح ترفض الحكومة والجيش استخدامه.