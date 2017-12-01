شاهد: انفجار محطة كيماوية يؤدي لمقتل شخص وإصابة آخرين باليابان

لقى شخص مصرعه وأصيب أكثر من عشرة أشخاص في انفجار بمحطة كيماوية في محافظة شيزوكا باليابان في وقت مبكر الجمعة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وتظهر لقطات جوية بثها التليفزيون المحلي دخانا كثيفا يتصاعد من مصنع في مدينة فوجي ورجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم إبلاغ الشرطة عن الانفجار للمرة الأولى فى وقت مبكر الجمعة عندما سمع المتصل انفجارا كبيرا في المصنع الذى تملكه شركة "أراكاوا " للصناعات الكيماوية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من عشرة أشخاص كانوا يعملون في المصنع المكون من أربعة طوابق عندما حدث الانفجار.

وأبلغت السلطات المحلية السكان في دائرة نصف قطرها 100 متر بإخلاء المنطقة بسبب احتمال وجود مواد كيميائية خطرة في الدخان.

ولم يتمكن المسؤولون على الفور من تحديد طبيعة المواد الكيميائية الموجودة بالمصنع.

وتمت الاستعانة ب 17 شاحنة إطفاء وحوالى 60 رجل إطفاء، وفقا لما ذكرته خدمات الإنقاذ المحلية.

وتقع مدينة فوجي عند سفح جبل فوجي، على بعد 100 كيلومتر غرب العاصمة اليابانية طوكيو.