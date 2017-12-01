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سياسة

شاهد: العراق يضبط أكبر شحنة عقاقير مخدرة في تاريخه

1/12/2017

قال مسؤولون عراقيون إنهم ضبطوا كمية ضخمة من الحبوب كانت مخبأة على أنها أدوات مكتبية ومدرسية داخل حاوية شحن في ميناء عراقي.

وتتكون الشحنة من 19.2 مليون حبة من أقراص بنزيكسول هيدروكلورايد، التي تستخدم طبيا لعلاج أعراض مرض الشلل الرعاش (باركنسون)، ويُساء استخدامها أيضا كمادة مخدرة.

وتمكن الجنود العراقيون هذا الأسبوع من كشف صناديق المخدرات في الحاوية التي كانت موجودة في ميناء أم قصر، منذ نهاية شهر مارس/آذار.

وقال الفريق جميل الشمري، قائد عمليات البصرة: "كميات هائلة.. 120 كارتون كبير كل كارتون يحتوي على 20 باكيت كل باكيت يحتوي على 8 آلاف حبة. هذا عدد كبير من الحبوب المخدرة. هذه الكميات نزلت إلى الميناء يوم 27 آذار (مارس) ولحد هذه اللحظة ينتظرون الوقت المناسب لإخراجها من هذا المكان".

وأضاف أن هذه هي أكبر كمية تضبطها القوات الحكومية على الإطلاق.

وتشير تقارير إلى أن السعر المتداول لكل شريط يحتوي على عشر حبات هو 45 ألف دينار عراقي (حوالي 38 دولار).

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك زيادة في معدل نقل وتعاطي العقاقير المخدرة في العراق رغم حملات الحكومة على المهربين في الآونة الأخيرة.

وساهمت الحدود الهشة والخارجة عن نطاق السيطرة إضافة إلى انتشار الفوضى والعنف في أنحاء العراق منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في ازدهار تجارة المخدرات.

المصدر : رويترز
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