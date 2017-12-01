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سياسة|ألمانيا

شاهد: العثور على طرد به متفجرات قرب سوق لعيد الميلاد في ألمانيا

1/12/2017

عثرت السلطات الألمانية على طرد بداخله مادة متفجرة قرب أحد أسواق أعياد الميلاد بوسط مدينة بوتسدام في ولاية براندنبورغ شرق البلاد.

وقال كارل هانز شروتر وزير الداخلية في الولاية أن الطرد، الذي تم العثور عليه بجوار إحدى الصيدليات، كان يحتوي على مسامير ومسحوق أبيض.

وأوضح الوزير أن الطرد لم يكن صالحا للتفجير لأنه لم يكن فيه جهاز تفجير.

وقامت الشرطة بإخلاء المكان الذي عثر فيه على الطرد كما أغلقت السلطات المنطقة على الفور.

وتفرض الشرطة الألمانية اجراءات أمنية مشددة في محيط أسواق أعياد الميلاد في جميع أرجاء البلاد خشية حدوث هجمات شبيهة بالهجوم الذي استهدف في ديسمبر/ كانون أول الماضي سوقا لأعياد الميلاد في برلين وأوقع 12 قتيلا و48 مصابا.

المصدر : وكالات
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