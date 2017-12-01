شاهد: العثور على طرد به متفجرات قرب سوق لعيد الميلاد في ألمانيا

عثرت السلطات الألمانية على طرد بداخله مادة متفجرة قرب أحد أسواق أعياد الميلاد بوسط مدينة بوتسدام في ولاية براندنبورغ شرق البلاد.

وقال كارل هانز شروتر وزير الداخلية في الولاية أن الطرد، الذي تم العثور عليه بجوار إحدى الصيدليات، كان يحتوي على مسامير ومسحوق أبيض.

وأوضح الوزير أن الطرد لم يكن صالحا للتفجير لأنه لم يكن فيه جهاز تفجير.

وقامت الشرطة بإخلاء المكان الذي عثر فيه على الطرد كما أغلقت السلطات المنطقة على الفور.

وتفرض الشرطة الألمانية اجراءات أمنية مشددة في محيط أسواق أعياد الميلاد في جميع أرجاء البلاد خشية حدوث هجمات شبيهة بالهجوم الذي استهدف في ديسمبر/ كانون أول الماضي سوقا لأعياد الميلاد في برلين وأوقع 12 قتيلا و48 مصابا.