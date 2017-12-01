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جامعة القاهرة تفصل أساتذة جامعيين بتهمة "الإرهاب"

الدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، إحدى المفصولين بتهمة الإرهاب
الدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، إحدى المفصولين بتهمة الإرهاب
1/12/2017

قالت وسائل إعلام مصرية إن جامعة القاهرة قررت فصل 5 أساتذة بالجامعة، بتهمة الانتماء لكيانات إرهابية.

وقال موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية إن قرار الجامعة شمل الدكتور رشاد البيومي، الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام الشرقاوي، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي مستشارة سابقة للرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور عصام الدين حشيش، وهو أستاذ بكلية الهندسة.

كما شمل القرار أحمد الزهيري، الأستاذ بكلية الزراعة، وعبد الرحمن الشبراوي، الأستاذ بكلية الصيدلة.

وقال الموقع إن الأساتذة المفصولين صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قوائم الإرهاب، ما ترتب عليه قانونا، فقدان شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولي المناصب العامة، حسب قرار الجامعة.

كما صادقت الجامعة على قرار بإنهاء خدمة الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لانقطاعه عن العمل من دون إذن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
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