تركيا تسعى لاعتقال ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية

قالت صحيفة حريت يوم الجمعة إن السلطات التركية أصدرت أمر اعتقال بحق ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للاشتباه في صلته بمحاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

وذكرت الصحيفة اليومية أن مكتب الادعاء في إسطنبول يسعى لاعتقال غراهام فولر وهو نائب سابق لرئيس مجلس المخابرات الوطنية وضابط في المخابرات المركزية في تركيا للاشتباه بأنه ساعد في التخطيط لمحاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016.

وقالت إن المدعين أصدروا أيضا أمر اعتقال بحق هنري باركي وهو باحث تركي شهير مقيم في الولايات المتحدة للاشتباه في ضلوعه في التخطيط للانقلاب.

وإذا تأكد صدور أمري الاعتقال فسيزيد ذلك التوتر بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي المختلفين بالفعل بسبب عدد من القضايا.

وقالت الصحيفة إن السلطات التركية تعتقد أن فولر غادر تركيا بعد فشل الانقلاب الذي قادت فيه مجموعة من الجنود المارقين دبابات وطائرات هليكوبتر في مسعى للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.

وأضافت أن مذكرة الاعتقال تمثل أول مرة تستطيع فيها السلطات التركية تأكيد مكان فولر قبل الانقلاب وبعده.

ويتهم أردوغان رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وأنصاره بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة الذي قتل فيه أكثر من 250 شخصا. وندد غولن وهو حليف سابق لأردوغان بالانقلاب ونفي أي صلة له به.