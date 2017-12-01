الحوثيون يطلقون ثاني صاروخ باليستي على السعودية خلال شهر

قالت جماعة الحوثيين (الخميس) إنها نجحت في إصابة هدف عسكري سعودي بصاروخ باليستي متوسط المدى، لكن الدفاع الجوي السعودي قال إنه نجح في إسقاط الصاروخ.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن قوات الحوثي أجرت بنجاح عملية تجربة لصاروخ باليستي متوسط المدى أطلقته مساء الخميس ونجح في إصابة "هدفه العسكري في السعودية بدقة".

لكن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في رصد الصاروخ واعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر

وهذه هي المرة الثانية التي يطلق فيها صاروخ باليستي من اليمن هذا الشهر بعد إسقاط صاروخ سابق قرب مطار الملك خالد على الأطراف الشمالية للعاصمة الرياض.

وأغلق تحالف تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن المنافذ الجوية والبرية والبحرية في تحرك يقول إنه يستهدف وقف تدفق الأسلحة الإيرانية على الحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء كثيرة من شمال اليمن.

لكن الحصار أوقف واردات الغذاء لسبعة ملايين شخص على شفا المجاعة.

كما شن التحالف آلاف الضربات الجوية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على أغلب المراكز السكانية الرئيسية بما فيها العاصمة صنعاء ومدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي.

وأدى الصراع إلى واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية وأودى بحياة ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.