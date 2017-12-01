التليغراف: إلغاء زيارة ترمب المقررة لبريطانيا في يناير 2018

ألقى التراشق الكلامي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بظلاله على الزيارة المقررة لترمب الشهر المقبل إلى بريطانيا.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أنه تقرر إلغاء زيارة كان من المنتظر أن يقوم بها ترمب لبريطانيا في الشهر الأول من العام الجديد.

وأدانت الحكومة البريطانية بشدة، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعادة نشر تغريدات معادية للمسلمين ، ووصفت إعادة ترمب نشر تغريدات لمجموعة معادية للمسلمين، بأنها "خطأ".

وكان ترمب، أعاد على حسابه الرسمي على تويتر، نشر تغريدات تتضمّن مقاطع فيديو مسيئة للمسلمين كانت نشرتها جايدا فرانسن ، نائبة رئيس حركة (بريطانيا أولا ) اليمينية المتطرفة في بريطانيا.

وواصل البيت الأبيض إصراره الخميس على أن ترمب كان يهدف إلى طرح قضايا العنف المتطرف والإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ما فعله هو تصعيد المحادثات للحديث عن مشكلة حقيقية وتهديد حقيقي وهو "العنف المتطرف" وأشارت إلى أن ترمب لم يكن على علم بمصدر مقاطع الفيديو على الأرجح.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية إن "بريطانيا أولا" تحاول من خلال كتاباتها المملؤة بالكراهية، تقسيم المجتمعات، ونشر الأكاذيب وتأجيج التوترات، كما أنهم يخلقون الخوف لدى الناس الذين يحترمون القانون.

وأضاف المتحدث أن "البريطانيين يرفضون لغة الخطابة المتحيزة من قبل اليمينيين المتطرفين الذين يتناقضون مع قيم هذا البلد، من استقامة وتسامح واحترام".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت إن الرئيس الأمريكي "جانبه الصواب" عندما أعاد نشر مقاطع فيديو معادية للمسلمين على تويتر من جانب زعيم المجموعة اليمينية المتطرفة ( بريطانيا أولا).