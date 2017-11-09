وثائق تكشف خطة إماراتية لسرقة تنظيم كأس العالم في قطر

كشف موقع "ذي إنترسبت" الاستقصائي عن وثائق مسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة تظهر خطة إماراتية لشن حرب اقتصادية على قطر وإفشال تنظيم كأس العالم 2022.

وتظهر الخطة، التي قال موقع إنترسبت إنه حصل عليها من منظمة "غلوبال ليكس"، أن الحرب الاقتصادية الإماراتية على قطر تتضمن هجوما على العملة القطرية عبر التلاعب بالسندات والمشتقات المالية، بهدف إنهاك الاقتصاد القطري.

ويسعى المخطط إلى خفض قيمة السندات القطرية وزيادة تكلفة التأمين عليها، بهدف إحداث أزمة في الريال القطرية تؤدي إلى استزاف احتياطي قطر النقدي.

وقال موقع إنترسبت إن واحدا من بين أهداف الخطة هو "إجبار قطر على مشاركة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022″، وذلك عبر إستراتيجية تتضمن حملة علاقات عامة تظهر أن قطر غير قادرة على بناء المنشآت الرياضية اللازمة للبطولة.

وقال موقع إنترسبت إن الخطة أعدها بنك هافيلاند، وهو بنك خاص في لوكسمبورغ تملكه عائلة المستثمر البريطاني ديفيد رولاند، وقد عُثر عليها في مجلد المهام في البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن.

وبحسب موقع إنترسبت، فإن رولاند يتمتع بعلاقات وثيقة مع القيادة الإماراتية، وخصوصا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، كما يسعى حاليا لإنشاء مؤسسة مالية جديدة بالتعاون مع صندوق الإمارات السيادي "مبادلة"، وفقا لعقود ومراسلات حصل عليها موقع إنترسبت الذي أشار إلى أن هذا مشروع منفصل عن المخطط الذي يستهدف قطر، لكنه يعكس العلاقات الوثيقة بين البنك والإمارات.