مجلس الأمن يدعو الرياض لرفع الحصار عن اليمن المهدد بالمجاعة

دعا مجلس الأمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى إبقاء الموانئ والمطارات في هذا البلد مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية لشعبه المهدد بـ"أضخم مجاعة" شهدها العالم منذ عقود.

وقال رئيس المجلس الدولي لهذا الشهر السفير الإيطالي "سيباستيانو كاردي" للصحفيين الأربعاء بعد اجتماع مغلق عقده المجلس حول اليمن بطلب من السويد أن أعضاء المجلس الـ15 عبروا عن قلقهم جراء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، وشددوا على أهمية إبقاء كل الموانئ والمطارات اليمنية مفتوحة.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حذر في جلسة مجلس الأمن من أنه إذا لم يرفع التحالف العربي الحصار الذي يفرضه على اليمن منذ الاثنين فإن هذا البلد سيواجه المجاعة الأكبر منذ عقود مما قد يؤدي لسقوط ملايين الضحايا.

وقال لوكوك للصحفيين إنه طالب في مداخلته بأن يتم فورا استئناف ايصال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد والمتوقفة منذ الاثنين، وأنه طلب من مجلس الأمن ألا يعرقل التحالف العربي بقيادة السعودية بعد اليوم وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأشار لوكوك إلى أن المجاعة التي يواجهها اليمن "ليست المجاعة نفسها التي شهدناها في جنوب السودان والصومال، مشددا على ضرورة أن يُتاح مجددا وصول فوري إلى كل الموانئ لتوريد الوقود والغذاء وغيرها من الحاجات.

من ناحيته قال نائب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة كارل سكاو للصحفيين "إن مستوى المعاناة هائل.. الدمار كامل تقريبا.. هناك 21 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وأضاف "إنها أسوأ حالة إنسانية في العالم. سبعة ملايين شخص على حافة المجاعة، وهناك طفل يموت كل عشر دقائق من المرض، وما يقرب من مليون مريض بالكوليرا".

وكانت السويد حذرت من "العواقب الوخيمة" على الشعب اليمني في حال استمرار الحصار الذي فرضه التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

ودعا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "جميع الأطراف في اليمن إلى إتاحة ممر إنساني سريع وآمن وبلا عوائق في كل أنحاء اليمن عبر الموانئ والمطارات كافة، بدءا بميناء الحديدة (غرب) ومطار صنعاء".

وأضاف أن "الوضع خطير للغاية بالنسبة للسكان المتضررين"، مشددا على أنه ومن الضرورى أن نعطي دفعة قوية للمفاوضات السياسية التي بدونها لن تكون هناك استجابة دائمة للازمة الإنسانية".

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قد قرر إغلاق منافذ اليمن الجوية والبحرية والبرية بعد اعتراض القوات السعودية فوق مطار الرياض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، ما أدى الى سقوط شظايا منه في حرم المطار.