قطر: وزارة سيادية بدولة خليجية متورطة في اختراق "قنا"

قال علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، إن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار الخليجية متورطة في اختراق وكالة الأنباء القطرية "قنا" في مايو/ أيار الماضي.

جاء ذلك في تصريحات لقناة الجزيرة مساء الأربعاء، من دون تسمية تلك الدولة.

ورداً على سؤال بشأن آخر نتائج التحقيقات، بشأن اختراق قنا في ضوء ما سبق أن كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوليو/ تموز الماضي، نقلاً عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية، أن أبوظبي هي من تقف وراء اختراق الوكالة القطرية، قال المري: "الجرائم الإلكترونية تأخذ وقتا" وبين أنه "في الحالات الطبيعة، فإن الدول التي انطلق منها الاختراق تبعث لها المعلومات وتتعاون معك، ولكن في ظل الحصار الجائر الظالم التعاون مع الآخرين صعب، الأمر الذي يخلق نوعاً من التعقيد في التحقيق" ولكن مع ذلك توصلنا إلى أن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار متورطة في الاختراق.

وتابع:" يؤسفني ويؤلمني أن إحدى دول الحصار، وهي دولة خليجية، تتورط وزارة سيادية بها في ارتكاب جريمة من هذه النوع".

وحول ما إذا كانت هذه الدولة هي الإمارات، رفض النائب العام القطري تأكيد أو نفي ذلك، مكتفياً بالقول إن "التحقيق سيعلن عنه بكل شفافية في وقته".

ووصف اختراق الوكالة القطرية بأنه "جريمة كاملة الأركان">

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.