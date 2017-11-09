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سياسة

صحيفة: طائرة الحريري عادت إلى بيروت ولم يكن على متنها

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
9/11/2017

أفادت صحيفة ( الجمهورية ) اللبنانية اليوم الخميس بأن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لم يكن على متن طائرته الخاصة التي حطت الليلة الماضية في مطار بيروت الدولي.

وكانت تقارير متواترة ذكرت أمس أن طائرة الحريري غادرت الرياض إلى بيروت، وتوقعت بعض المصادر أن الحريري متوجه إلى لبنان لتوضيح الملابسات التي دفعته إلى إعلان استقالته من العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مسؤولين بحركة المطار أن الطائرة نقلت عددا من معاوني الحريري وأنه لم يكن من بين ركابها.

وأضافت المصادر أن بيروت ستكون محطةً قصيرة للطائرة قبل أن تغادرها.

وكان الحريري أعلن مطلع الأسبوع بصورة مفاجئة في خطاب متلفز من السعودية ، استقالته من منصبه وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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