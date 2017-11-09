شاهد: كولومبيا تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخها

قال رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس إن الشرطة ضبطت أكثر من 12 طنا من مخدر الكوكايين بحوزة أكبر عصابة إجرامية في البلاد يوم الأربعاء.

وتعتبر هذه أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها على الإطلاق في تاريخ حرب البلاد الطويلة على تهريب المخدرات.

عثر على الكوكايين، الذي قدر سانتوس قيمته بحوالي 360 مليون دولار، مخزّنا تحت الأرض في أربع مزارع بمنطقة لزراعة الموز في مقاطعة أنتيوكيا بشمال غرب البلاد قرب حدود كولومبيا مع بنما.

وقال سانتوس في قاعدة للشرطة حيث عرض الكوكايين المضبوط "بفضل عملية للشرطة بالتعاون مع مخابرات بلدان صديقة، تحققت أكبر مصادرة لمخدرات في تاريخ البلاد".

وربط سانتوس الكوكايين بعصابة تجارة المخدرات المعروفة باسم (جلف كلان) والتي باتت أحد أكبر التهديدات الأمنية منذ إبرام اتفاق للسلام بين الحكومة ومتمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) العام الماضي.

وبحسب بيان للشرطة فقد ألقي القبض على أربعة أشخاص خلال العملية الأمنية التي استمرت ثلاثة أيام وقادت لضبط الكوكايين.