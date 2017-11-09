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شاهد: حزب الله يطالب السعودية بـ"إبعاد أزماتها" عن لبنان

9/11/2017

طالبت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني السعودية بالكف عن التدخل في شؤون لبنان بعدما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في بث تلفزيوني من العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع.

وقال حسن فضل الله، النائب عن حزب الله، في بيان (الخميس): "الكتلة تؤيد وتدعم المنهجية التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية في مقاربة الاستقالة الملتبسة".

وأضاف البيان "إن النظام السعودي… مطالب بأن ينأى بأزماته عن لبنان وأن يوقف تدخله في شؤونه الداخلية كما هو مطالب بوقف عدوانه على دول المنطقة وشعوبها والكف عن التدخل في شؤونها ومتغيراتها".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد رفض اتخاذ قرار بشأن استقالة الحريري قبل أن يعود إلى لبنان.

كما قال تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن على الحريري أن يعود إلى بيروت للحفاظ على نظام الحكومة في لبنان.

واستقال الحريري من العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع، وما يزال هناك حتى الآن.

وقال تيار المستقبل إن عودة الحريري ضرورية "لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية".

وجاء بيان التيار مع تصريح مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية لوكالة رويترز الخميس بأن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وقال المسؤول اللبناني الكبير: "لبنان يتجه إلى الطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على السعودية لفك احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري.. نحن نعتبر أننا لم نتسلم الاستقالة بعد وسعد الحريري لا يزال رئيس حكومتنا".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن الحكومة لم تعلن رسميا بعد عن هذه المبادرة: "الإبقاء على الحريري مقيد الحرية في الرياض يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية. كرامتنا من كرامته وسوف نعمل مع الدول على إعادته إلى بيروت صونا لهذه الكرامة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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