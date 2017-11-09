شاهد: إضراب في كتالونيا يتسبب بتعطيل الطرق وحركة القطارات

تسبب إضراب دعا له ناشطون مؤيدون للانفصال، احتجاجا على سجن ساسة كتالونيا المعزولين، في إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات في برشلونة وأنحاء الإقليم الإسباني، صباح الأربعاء.

وأعاق الإضراب حركة السير وامتدت طوابير السيارات إلى برشلونة في حين عملت بعض خدمات النقل العام بالحد الأدنى من طاقتها.

ودعت للإضراب نقابة (سي.إس.سي) الكتالونية المؤيدة للانفصال ودعمته جماعات مدنية مثل الجمعية الوطنية الكتالونية (أيه.إن.سي) وجماعة أومنيوم الثقافية.

وسدت أعداد كبيرة من الناس عشرات الطرق السريعة الرئيسية في الإقليم ملوحين بلافتات ومرديين هتافات منادية بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأوردت مواقع التواصل الاجتماعي وقوع بعض المشاجرات المحدودة فيما أظهرت لقطات مصورة محاولات رجال الشرطة لتفريق المحتجين.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي توجه حشد من الناشطين إلى محطة قطارات بمدينة جيرونا حيث وقفوا على خط السكك الحديدية ما تسبب في تأخير رحلات القطارات.

ورغم التأخر في وسائل النقل بدا سير العمل في المتاجر والشركات في الإقليم على النحو المعتاد إلى حد كبير.

وسجنت السلطات قادة الجمعية الوطنية الكتالونية وأومنيوم إضافة إلى ثمانية أعضاء سابقين في حكومة كتالونيا، وهم جميعا في انتظار تقديمهم للمحاكمة وذلك بعد إعلان انفصال كتالونيا عقب إجراء استفتاء على الانفصال اعتبرته المحاكم الإسبانية غير قانوني.

ودفعت محاولة الانفصال البلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود إذ عمقت الانقسامات السياسية والاجتماعية ودفعت آلاف الشركات لمغادرة الإقليم.

ودعت الحكومة، التي تولت إدارة كتالونيا بعد إعلان انفصالها من جانب واحد، إلى إجراء انتخابات يوم 21 ديسمبر/كانون الأول.