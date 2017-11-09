رئيس الفلبين لترمب: لا تتحدث عن حقوق الإنسان عندما نلتقي

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأربعاء إنه سيطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "بالتوقف وعدم الكلام" إذا أثار قضية حقوق الإنسان عندما يلتقيان.

وقدّم دوتيرتي الذي لا يقبل أي نقد لسجله في مجال حقوق الإنسان والحرب على المخدرات تعليقا على ما سيقوله لترمب إذا أثار مسألة حقوق الإنسان.

وقال دوتيرتي للصحفيين قبل السفر إلى فيتنام "تريد أن تطرح سؤالا.. سأعطيك إجابة.. توقف.. هذا ليس من شأنك.. هذا شأني.. أنا أهتم ببلدي وسوف أرعاها لتكون في وضع جيد".

ولقي أكثر من 3 آلاف و900 فلبيني حتفهم في عمليات قالت الشرطة أنها دفاع عن النفس بعد أن قاوم من يشتبه بأنهم مسلحون الاعتقال خلال حرب دوتيرتي على المخدرات، ويشكك المنتقدون في ذلك ويقولون إن عمليات إعدام تجرى دون محاسبة وهو ما تنفيه الشرطة.

وكان دوتيرتي أبدى غضبه إزاء تعبيرات القلق الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن عمليات إعدام دون محاكمة في الفلبين.

ويزور ترمب مانيلا في المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية التي تستغرق 12 يوما وتشمل زيارات لليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام.

وسيحضر ترمب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في دانانج بفيتنام ويقوم بزيارة دولة لهانوي وينهي جولته بحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا.