تيار المستقبل يطالب بعودة الحريري إلى لبنان

قال تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن على الحريري أن يعود إلى بيروت للحفاظ على نظام الحكومة في لبنان.

واستقال الحريري من العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع، وما يزال هناك حتى الآن.

وقال تيار المستقبل إن عودة الحريري ضرورية "لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية".

وعبر تيار المستقبل في بيان عن دعمه الكامل للحريري وقيادته للتيار.

وجاء بيان التيار بالتزامن مع تصريح مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية لوكالة رويترز الخميس بأن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

وقال المسؤول اللبناني الكبير: "لبنان يتجه إلى الطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على السعودية لفك احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري.. نحن نعتبر أننا لم نتسلم الاستقالة بعد وسعد الحريري لا يزال رئيس حكومتنا".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن الحكومة لم تعلن رسميا بعد عن هذه المبادرة: "الإبقاء على الحريري مقيد الحرية في الرياض يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية. كرامتنا من كرامته وسوف نعمل مع الدول على إعادته إلى بيروت صونا لهذه الكرامة".

وتابع أن الحكومة ستستقبل بعض السفراء الأجانب اليوم.

وأعلن الحريري فجأة استقالته من منصبه يوم السبت من السعودية مما دفع لبنان إلى أزمة سياسية عميقة أعادته إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

وفي خطاب استقالته، هاجم الحريري إيران وحزب الله واتهمهما بزرع الفتنة في العالم العربي، وقال إنه يخشى اغتياله.